Idée Cadeau : Blacksad – Le jeu d’enquête

Publié le Mardi 29 novembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

De chez 404 Editions

Blacksad – Le jeu d’enquête



Un jeu d’enquête officiel pour le plus célèbre des détectives félins, John Blacksad !

États-Unis, années 50. Natalia Wilford, l’ancienne amante de John Blacksad, a été retrouvée assassinée. Malgré les conseils du commissaire Smirnov de la police de New-York, John décide de mener lui-même l’enquête. Parcourez la ville et retracez les dernières heures de Natalia afin de retrouver les preuves qui permettront à Blacksad de confronter son meurtrier !



Dans ce jeu collaboratif haletant pour 2 à 4 joueurs, les joueurs incarnent les célèbres personnages de Blacksad ! Ils devront récupérer des indices et mener des interrogatoires aux quatre coins de New York, des bas-fonds de la ville aux quartiers huppés, mais attention ! L’assassin est peut-être sur vos traces…



Avis : 16 pages, 59 cartes, 4 jetons personnages, 3 enveloppes et un poster de la ville de New-York composent ce jeu d'enquête se déroulant dans le sublime et formidable univers de la BD Blacksad. Si on aurait aimé des cartes originales (les dessins sont tous repris des BD), ça n'enlève rien au plaisir d'évoluer au milieu de ces personnages singuliers. Le jeu prend son temps. La partie durera entre 1 à 2 heures. Le rythme, lent, pousse les joueurs à mieux réfléchir, à chercher des indices, sans être bousculés par le temps qui défile. L'histoire est assez accessible, finalement assez simple pour ne pas rebuter les novices, et on passe vraiment (1h30 pour notre part) un bon moment entre amis, sans prise de tête, mais avec patience et en détente. Tout en étant (très très) fan des BD, je ne m'attendais à rien avec ce jeu, mais la découverte fut une bonne surprise.404 EditionsPrix généralement constaté : 14,95 €Recommandation GamAlive : 14+