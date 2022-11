Idée Cadeau : Exost Smash

Publié le Mardi 29 novembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jouet Silverlit

Exost Smash



Avec EXOST SMASH votre enfant va pouvoir expérienter vitesse et puissance à la fois ! Ecrasez la petite voiture au sol pour qu’elle parte à toute vitesse. Et pour encore plus de puissance et d’accélération, clipsez-la sur son booster (non fourni dans ce pack). Placez des obstacles sur son chemin ou mieux, affrontez votre adversaire dans un duel de voiture. Excellent pour les enfants qui aime tout détruire – sans risque pour votre salon !

Ce pack contient 1 petite voiture EXOST Smash&Go qui fonctionne sans piles. Il y a 4 modèles de petites voitures à collectionner. Chaque voiture mesure environ 8cm.











Avis : Que vous le croyez ou non, les filles de la rédaction, comme les mecs, aiment les petites voitures. Et cet Exost Smash a fait fureur. Une voiture à friction (on aime) sans pile qui file à toute vitesse quand on appuie (ou tape) dessus.Exite aussi en version 2 voitures (19,99 €) ou 4 voitures (34,99 €) avec accessoires. Sauf que finalement, les accessoires, c'est tout ce que vous pouvez trouver dans une chambre d'enfant : figurines, gomme, crayons, livres... de quoi se faire des circuits, des tremplins, des obstacles... Tout le monde devrait avoir des petites voitures à friction chez soi, même les adultes, en fait, pour retrouver son âme d'enfant. On adore.SilverlitPrix généralement constaté : 14,99 €Recommandation GamAlive : 4+