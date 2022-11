TT Isle of Man – Ride on the Edge 3 annoncé

Publié le Lundi 28 novembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

2 roues, 3ème

Course de motos se déroulant sur l'île de Man, suivant un tracé de 60 km à traverser villes et campagne, le TT Isle of Man aura droit à sa troisième édition niveau jeu vidéo.Signé Nacon, développé par RaceWard Studio, le jeu propose la course entière ou d'autres modes, comme par exemple 32 circuits différents, dont des tracés historiques.On vous passe le "on a amélioré ci, ça, machin, chose". On se contentera de la première vidéo du jeu.TT Isle of Man – Ride on the Edge 3 sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch en mai 2023.