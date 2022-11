Idée Cadeau : Little Secret

Publié le Lundi 28 novembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Il dit qu'il bluffe ! Il dit qu'il n'a plus de genou ! Il dit qu'il voit pas le rapport !

Little Secret



Little Secret est un jeu de bluff et de chasse à l’intrus. Les membres d’une société secrète organisent des réunions afin de vérifier l’identité des participants à l’aide d’un mot de passe. Seuls les Disciples ont le bon mot de passe. Des Infiltrés et un Journaliste se cachent parmi eux.

À vous de les démasquer, sans vous faire éliminer !

Etape 1 : Une carte contenant des mots de passe vous est attribuée, elle definira votre rôle pendant la partie

Etape 2 : A tour de rôle chaque joueur va donner un mot indice sur son mot de passe, le but est de repérer qui a un mot de passe différent du sien (ou aucun pour le Journaliste)

Etape 3 : Vous allez débattre entre vous puis voter pour éliminer le potentiel intrus. C'est le moment de former des alliances et de démasquer les intrus !

Etape 4 : Après élimination d'un joueur la partie continue jusqu' à ce que tous les intrus soient démasqués. Les joueurs non eliminés marquent des points.



Avis : Jouable jusqu'à 9 joueurs, Little Secret est un jeu de bluff sympathique dans lequel vous allez mettre à contribution vos talents de menteur ou de persuasion. Le but étant, bien entendu, de feinter tout le monde quand vous êtes la personne infiltrée dans le groupe... Idéalement, le jeu se joue à 6 ou plus. Les parties sont assez courtes (10 à 15 minutes) et l'ambiance s'installe rapidement. C'est franchement marrant, d'autant plus que certains "faux" mots de passe partagent tellement de caractéristiques avec les vrais, qu'en étant vague (et un peu chanceux), on arrive à tromper son monde. C'est surtout un jeu original qui change un peu des jeux de cartes habituels. A conseiller vivement sous le sapin, donc.ATM GamingPrix généralement constaté : 20,90 €Recommandation GamAlive : 12+