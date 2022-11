Publié le Mardi 29 novembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de petit noir

Cafe Owner Simulator sort le 5 décembre prochain. Il sortira sur Steam . Développé par Second Reality et édité par RockGame, le jeu vous propose de rénover un bâtiment de fond en combles, puis de l'aménager en café, avant d'en assurer la gérance.S'occuper des clients, nettoyer le matériel afin de ne pas empoisonner vos consommateurs, embaucher des vigiles pour ne pas être assailli de SDF et d'alcooliques (oui, oui...), avant d'ouvrir un autre étage ne seront que quelques-unes des tâches qui vous incomberont.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.