- Wild West Dynasty annoncé pour février

Publié le Mardi 29 novembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

My name is Eastwood. Clint Eastwood.

Wild West Dynasty vous place en plein Far West et vous met au défi de survivre dans ces contrées sauvages. Hors-la-loi, maladies, animaux sauvages... il y a mille façon de mourir dans l'Ouest américain...A vous d'embrasser la carrière qui vous intéresse : fermier, chercher d'or, sheriff, bandit... à vous de fonder une famille, faire des enfants qui vont à leur tour prospérer... le tout en suivant un scénario basé sur un secret familial que vous tenterez de découvrir...Et si vous devenez trop riche et puissant, vous risquez d'attirer les desperados en quête d'or ou de renommée... Il faudra, parfois, bel et bien sortir la pétoire.Le jeu sortira le 16 février 2023. On va suivre ça de près, parce que lew cow-boys, nous, on aime ça.