- Arma 3 : des images du jeu utilisées comme fausses vidéos en Ukraine ?

Publié le Mardi 29 novembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Bien qu'il soit gratifiant qu'Arma 3 puisse simuler les conflits armés modernes de manière aussi réaliste, nous ne sommes certainement pas heureux qu'il puisse être confondu avec des images de combat réelles et utilisé à des fins de propagande militaire dans le cadre d’un conflit armé. Cela s'est déjà produit par le passé (des vidéos d'Arma 3 auraient illustré des conflits en Afghanistan, en Syrie, en Palestine, et même entre l'Inde et le Pakistan), mais aujourd'hui, ce contenu a pris de l'ampleur dans le contexte du conflit en Ukraine. Nous avons essayé de lutter contre ce type de contenu en signalant ces vidéos aux fournisseurs de plateformes (FB, YT, TW, IG, etc.), mais c'est peu efficace. Pour chaque vidéo retirée, dix autres sont mises en ligne chaque jour. Nous avons constaté que la meilleure façon de résoudre ce problème est de coopérer activement avec les principaux médias et agences de vérification des informations (comme l'AFP, Reuters et autres), qui ont une meilleure portée et la capacité de lutter efficacement contre la diffusion de ces informations trompeuses.

Les développeurs de chez Bohemia Interactive alerte sur l'utilisation possible d'images de leur jeu Arma 3 pour illustrer de fausses informations liées aux conflits actuels et, plus précisémment, celui en Ukreaine.Pavel Krizka, responsable des relations publiques de Bohemia Interactive, explique ainsi que :Si ces vidéos ont, par exemple, une très faible résolution, une caméra qui tremble, si elles se déroulent la nuit ou dans l'obscurité, sans son, sans personne à l'écran, avec des éléments HUD visibles ou encore des effets de particules peu réaliste ou des véhicules, uniformes et équipements non authentiques, elles sont fausses.La preuve par l'image :