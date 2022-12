- Startup Company sur PlayStation, Xbox et Switch le 26 janvier

Publié le Lundi 5 décembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ma petie entreprise ne connaît pas la crise...

Fort d'un bon petit succès sur Steam, le jeu Startup Company sortira sur PlayStation, Xbox et Switch le 26 janvier. Signé du développeur Hovgaard Games et de l'éditeur 2Awesome Studio, le jeu vous place à la tête d'une startup et vous permet de vous lancer dans la création virtuelle d'un site web dans le domaine de votre choix, comme par exemple un réseau social, un service de stream ou encore une application de rencontre...Et il va falloir gérer les fonctionnalités de ce site, mais aussi gérer votre entreprise de l'intérieur (employés, dépenses, revenus...). Bref, il va falloir vous mettre dans la peau d'un PDG aux dents longues.A découvrir en vidéo :