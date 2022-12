Publié le Mercredi 30 novembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le Montespan

Pokémon violet (Nintendo Switch) Pokémon écalrtate (Nintendo Switch) Pack Duo Pokémon violet + écarlate (Nintendo Switch) God of War Ragnarök (PS5) Fifa 23 (PS4)

God of War Ragnarök Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23

Call of Duty Modern Warfare II Fifa 23 Forza Horizon 5

Fifa 23 God of War Ragnarök Call of Duty Modern Warfare II

Fifa 23 Cyberpunk 2077 GTA V

Pokémon violet Pokémon écalrtate Pack Duo Pokémon violet + écarlate

Football Manager 23 Farming Simulator 22 FIFA 23

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 46semaine de 2022.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Cette semaine, nous vous faisons découvrir le Montespan, un fromage au lait cru et entier de vache, à pâte pressée non cuite, qui nous vient du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises à Montespan dans le département de la Haute-Garonne en Région Occitanie.Pokémon dévaste tout sur son passage, mais God War et Call of Duty tiennent quand même toujours la barre. Quant à FIFA, ma foi, les fêtes arrivent... donc il va cartonner jusqu'à la fin de l'année.