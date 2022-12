Idée Cadeau : Hello Maestro : il était une fois dinosaures et volcans du monde

Publié le Mercredi 30 novembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Craboom ?

Hello Maestro : il était une fois dinosaures et volcans du monde



JEU EDUCATIF : « Hello Maestro Il était une fois... » est une série de vulgarisation scientifique et historique. Dans le 1er volet crée il y a 40 ans, elle retrace l’histoire de l’humanité : des origines de la vie au 20ème siècle. D’autres séries furent crées par la suite, notamment : l’homme, l’espace, les découvreurs, en tout 7 thèmes. La série connait un succès mondial, elle est présente dans plus de 100 pays.

JEU PEDAGOGIQUE : Kit pour créer son volcan et expérimenter à l'aide des fiches Hello Maestro, ainsi que des oeufs de dinosaures avec les fiches descriptifs sur chaque dinosaure





Avis : Les jeux pour apprendre, les parents aiment bien en offrir à leurs enfants qui vont rapidement les mettre de côté parce que, il faut bien l'avouer, souvent, c'est chiant. La série Hello Maestro est une série de jeux ayant pour but de vulgariser les sciences. Ce kit sur les volcans et les dinosaures que nous avons reçu et testé est, pour le coup, vraiment chouette. Une quinzaine d'expériences sont proposées, on peut déterrer et monter un squelette de T-Rex, on peut peindre son volcan... le tout avec un livret qui va vous guider. Ajouter une loupe, des minéraux, de la peinture... Pour être tout à fait sincère, vu le côté un peu vide et kitch de la boîte, Hello Maestro ne partait pas vainqueur et s'orientait, avant d'y jouer, vers la pile des jeux non-sélectionnés pour écrire un article de Noël... Et en fait, c'est vraiment sympa. Les expériences sont intéressantes et fun. On conseillera quoi qu'il en soit, de les réaliser avec un adulte. Mais c'est une bonne surprise en tout cas !Upyaa!Prix généralement constaté : 29,99 €Recommandation GamAlive : 8+