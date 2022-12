Crisis Core - Final Fantasy VII - Réunion : trailer de lancement

Publié le Mercredi 30 novembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Chocoboules

Préquelle à Final Fantasy VII, le jeu de la PSP sorti en 2007, Crisis Core Final Fantasy VIII sort sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC le 13 décembre prochain..Baptisé Crisis Core - Final Fantasy VII - Réunion, le jeu proposera des graphismes améliorés, gameplay revu, dialogues doublés, musique réarrangée et le système de combat a été amélioré.L'histoire du jeu commence sept ans avant les événements de Final Fantasy VII et suit le personnage de Zack Fair, un jeune soldat de la Shinra qui va découvrir les ecrets des expériences de ses supérieurs et les monstres qu'elles engendrent.