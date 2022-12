Atomic Heart, le RPG dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dément

Atomic Heart est un action-RPG qui se déroule dans un monde utopique où les humains vivent en harmonie avec les robots esclaves. Mais quand les robots se retournent contre les humains et que, pour le fun, vous y ajoutez des robots déviants et des mutants agressifs, la guerre dévaste la planète. Vous allez devoir tenter d'y mettre fin. Mais vous avez, pour vous aider, un gant de pouvoir...Atomic Heart se déroule dans un monde utopique, alternatif, après la Seconde Guerre Mondiale.Focus Entertainment et le studio Mundfish sortiront le jeu le 21 février 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.