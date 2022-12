- The Forest Quartet, un jeu de puzzles narratif

Publié le Vendredi 9 décembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

What a wonderful death

The Forest Quartet est désormais disponible sur PC, via Steam et sur PlayStation 5 & 4.Développé par le studio Mads & Friends et édité par Bedtime Digital Games, The Forest Quartet est un jeu de puzzles et d'adventure qui vous raconte l'histoire d'une chanteuse de jazz qui vient tout juste de mourir. Vous allez retrouver les trois membres du groupe encore en vie qui sont perdus entre ressentiment, abandon et peine et qui doivent faire face à l'anxiété, la colère et la dépression.Vendu 9,99 €, le jeu se veut simple à comprendre. Aucune information sur comment résoudre les puzzles ne sera indiquée, tout étant intuitif.