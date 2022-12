- Ash of Gods: The Way s'offre une démo

Publié le Vendredi 9 décembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Echecs et matte

Alors que le "Turn-based Fest" sera lancé la semaine prochaine sur Steam , mettant à l'honneur les jeux au tour par tour, les développeurs chypriotes d'AurumDust offrent un démo à télécharger sur ce même site pour découvrir leur jeu.Pas grand-chose n'a filtré sur le jeu, en tout cas. On sait que vous allez devoir empêcher une guerre, que le jeu prendra en compte vos choix, qu'il se joue avec des cartes capables de renverser une situation sur le champ de bataille... et que le jeu s'inspire des échecs. Bref, jouez à la démo pour en savoir plus !Ash of Gods: The Way sortira sur PC début 2023.