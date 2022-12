- Zombie Cure Lab est sorti en accès anticipé

Publié le Jeudi 8 décembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Serez-vous mordu ?

Développé par Thera Bytes, le jeu Zombie Cure Lab vient de sortir en accès anticipé sur Steam . Il est proposé à 24,99 €, un brin moins si vous vous y prenez rapidement puisqu'il y a une petite promo pour sa sortie.Dans le jeu, vous devez gérer un labo. Le but est d'aller choper des zombies, les amener dans votre labo et les étudier, dans l'espoir de les ramener à la vie. Et voilà que vous allez créer des Humbies. Moitié humains, moitié zombies. Vous pourrez ensuite les exploiter pour qu'ils vous récupèrent de nouvelles ressources, de nouveaux zombies...Vus devrez construire vos installations, les améliorer au fil du temps, récolter encore plus de ressources, capturer encore plus de zombies...Bref.