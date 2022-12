Elden Ring : la mise à jour Colosseum est disponible

Publié le Jeudi 8 décembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

L'arène de l'anneau

Le jeu de poutrage de monstres sur lequel tout le monde s'est paluché, y compris Vincent chez nous (mais aussi Théo, Sylvain et les autres, sauf moi, parce que je suis vieux, aigri et que je n'aime rien ni personne), j'ai cité Elden Ring, s'offre une mise à jour gratuite, baptisée Colosseum.Colosseum n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la contraction de Colossal et Seum, ce qui pourrait être un mot inventé par la jeunesse belge après les résultats de leur équipe de foot (ça marche aussi avec la jeunesse alemande et la jeunesse espagnole) mais un DLC qui ajoute un défi indéit et trois nouvelles arènes situées à Limgrave, Caelid et Leyndell. Chaque arène a ses propres règles et propose des combats PvP.L'arène Limgrave propose deux modes, Escouade et Ordalie. Le premier est un Team Deathmatch, le second, un Deathmatch.A Leyndell, c'est un Deathmatch 1v1.Enfin, à Caelid, touos ces modes sont disponibles avec la possibilité d'invoquer des Cendres spirituelles pour combattre à vos côtés.