Togges, un petit jeu de plateformes 3D

Publié le Jeudi 8 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi, j'aime bien en mettre, des togges

Thunderful et Regular Studio viennent de sortir Togges sur PC, PlayStation, Xbox et Switch au prix de 19,99 €. Il s'agit d'un petit jeu de plateformes 3D et de collection.Dans Togges, vous incarnez Toomba, un petit robot nettoyeur qui est capable de bouger et empiler des cubes vivants appeés, devinez comment... Togges. Ces manipulations permettent d'atteindre de nouvelles zones, de résoudre des puzzles, de remplir des challenges, pour au final dominer, mais aussi sauver l'univers. Rien que ça. Quand on vous disait que les apéricubes, c'est l'avenir de l'humanité.On vous fait découvrir ça en vidéo.