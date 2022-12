Publié le Mercredi 7 décembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

On se paye un ver ?

La nouvelle extension Back 4 Blood. Trial of the Worm est disponible gratuitement. Elle ajoute un mode PvE coopératif dans lequel les joueurs choisissent leur chemin tout au long de quatre cartes, en débloquant des points de ravitaillement au fur et à mesure.Les joueurs pourront choisir les modificateurs de corruption ou choisir les voies les plus difficiles pour gagner plus de points.D'autre part, un événement de fêtes est disponible et le restera jusqu'au 4 ajnvier. Musique, skins, emblèmes... à vous de rendre le jeu plus "festif"...