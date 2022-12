- Dead Island 2 : une vidÃ©o de gameplay !

Publié le Mercredi 7 décembre 2022 à 11:08:00 par Cedric Gasperini

Et 3 autres vidéos

On l'attend depuis si longtemps qu'on a perdu le compte... mais Dead Island 2 semble sur la bonne voix, puisqu'il est anoncé pour le 28 avril 2023 (on vous avait prévenu qu'il serait encore retardé). Il est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series, mais aussi sur PS4 et Xbox One.Pour rappel, le jeu se déroulera... à Los Angeles, et non plus dans une île, ce qui met quand même à mal le titre du jeu, mais bon. Vous allez incarner un type immunisé contre le virus qui transforme tout le monde en zombie. Mordu, vous allez alors développer des pouvoirs surnaturels.Deep Silver et Dombuster Studios ont dévoilé une vidéo de gameplay.