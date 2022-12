- Perish, un FPS malaisant

Publié le Mercredi 7 décembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

T'as pas une gueule de porte-bonheur, toi...

Développé par Item42 et édité par HandyGames, Perish est un FPS qui vous entraîne dans un monde suscitant malaise et à l'ambiance glauque.Vous incarnez un esprit corporel condamné à exister au Purgatoire, au milieu de créatures en souffrances et autres divinités chtoniennes.Jouable à 4 en coop, Perish vous permettra de récupérer de l'or au fil de votre aventure, pour améliorer votre équipement : vous débutez avec une épée brisée et aurez à coeur de rapidement l'échanger contre une hache, un fusil, une mitrailleuse...Un jeu morbide, prévu sur PC le 2 février 2023.