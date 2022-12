Firefighting Simulator – The Squad est sorti sur consoles

Publié le Mercredi 7 décembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On se fait un pompier ?

Firefighting Simulator – The Squad est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One and Xbox Series X|S au prix de 29,99 €.Il s'agit d'un jeu de simulation de lutte anti-incendie, dans lequel vous allez gérer une escouade de pompiers, appelée pour des incendies.Il faudra faire attention aux retours de flammes, stopper la propagation du feu et surtout choisir les bons équipements... 5 véhicules seront proposés, un équipement authentique et même la possibilité de jouer en coop à 4. Les développeurs nous annoncent également une physique réaliste du feu.