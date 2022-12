Blacktail vous fait patienter avec une nouvelle vidéo

Publié le Mardi 6 décembre 2022 à 11:23:00 par Cedric Gasperini

Arc et folklore

Blacktail est prévu pour le 15 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure surréaliste, en vue subjective, dixit le communiqué de presse.Développé par The Parasight et édité par Focus Entertainment, Blacktail se veut être une sorte de conte triste ou fable tragique inspiré du folklore slave.Vous contrôlez Yaga, une jeune fille de 16 ans accusée de sorcellerie. Son destsin sera influencé par vos choix, devenir guérisseuse ou chasseuse, sœur bienveillante ou vengeresse... Surtout, vous allez devoir traquer les esprits errants dans l'espoir de trouver les réponses à vos questions concernant vos origines.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.