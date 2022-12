Idée Cadeau : Scrabble Édition Star Wars

Publié le Mardi 6 décembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mais si, Bidibidibip est un mot Star Wars ! Un mot R2D2 !

Scrabble Édition Star Wars



Rejoignez une galaxie lointaine, très lointaine… grâce au jeu de lettres Scrabble Édition Star Wars. Cette édition du Scrabble vous permet d’alterner entre vitesse de croisière et hyperespace en proposant deux modes de jeu différents : profitez d’une partie de Scrabble classique agrémentée du vocabulaire de l’univers Star Wars ou frottez-vous au mode Galaxie pour une expérience de jeu plus immersive. Le mode Galaxie modifie le système de points pour permettre aux joueurs aguerris comme aux débutants de faire une partie. En mode Galaxie, les mots que vous composez vous permettent de déplacer votre pion, un vaisseau iconique de Star Wars (le Faucon Millenium, le vaisseau de Boba Fett, un X-Wing ou un chasseur TIE), sur le plateau de jeu afin de recueillir des cartes Galaxie pour gagner des points ou des avantages. Le glossaire Star Wars, à utiliser dans un mode comme dans l’autre, répertorie le vocabulaire relatif à l’Empire, à la Rébellion et à tout ce qu’on trouve entre les deux ! Un jeu prêt à conquérir la galaxie ! Les couleurs et les décorations peuvent varier.





Avis : Le plateau aux couleurs de Star Wars peut surprendre, mais vous aurez quand même droit à du vrai Scrabble, grâce à cette édition Star Wars. L'occasion de faire jouer vos enfants plus facilement, sans doute, à un jeu de société un peu plus didactique que les autres... Une variante, plus orientée jeu de plateau, permet d'ajouter des cartes et des pions en forme de vaisseaux. Cette variante est plutôt sympa et permet d'amener plus facilement les récalcitrants au Scrabble. Bref, c'est une excellente idée et surtout, un cadeau sympa pour Noël. On est fan.MattelPrix généralement constaté : 30,99 €Recommandation GamAlive : 10+