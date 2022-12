Avalonia, l'étrange voyage, le nouveau Disney par le réalisateur de Vaiana

Publié le Mardi 6 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On choisit pas sa famille...

Avalonia, l'étrange voyage, est un film signé Don Hall (Vaiana la légende du bout du monde, les nouveaux héros) et Qui Nguyen (Raya et le dernier dragon), produit par Roy Conli (Raiponce, le Bossur de Notre-Dame) et qui sortira sur Disney+ "prochainement". En effet, aucune date de sortie précise n'a été donnée.Le film raconte l'histoire de la famille Clade, des explorateurs qui découvrent un monde inconnu peuplé de créatures fantastiques et parfois, aussi, un peu dangereuses.Dans ce nouvel extrait, on retrouve Searcher Clade, le père, membre estimé d’Avalonia, qui a découvert une source d’énergie végétale révolutionnaire, le pando. Il la cultive dans son exploitation agricole qui fournit de l’énergie à toute la communauté. Le grand-père, Jaeger, est un aventurier dans l'âme dont une erreur l'a exilé dans un monde étrange. Enfin, Ethan est un ado de 16 ans, homosexuel. Ce dernier point n'apportant rien au résumé de l'histoire, certes, mais comme il est précisé dans le communiqué de presse, on le précise aussi.Bref, un film sur la famille, sur fond d'aventure et d'action.