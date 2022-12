(TEST) Nacon Daija Arcade Stick, un stick arcade de grande qualité

Publié le Lundi 5 décembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Kayane dans les rapides

Je ne vais pas vous mentir. Autant, vous me filez un jeu de courses, en 5 min, j'arrive à maîtriser le véhicule, quel qu'il soit, et à prendre les meilleures trajectoires. Un hack'n slash, pareil, je suis à l'aise.Autant, par contre, mon niveau en jeux de combat est proche du néant. Je suis une quiche, mais alors une quiche... quel que chose d'extraordinaire. Je vomis les one-to-one, j'exècre les combos, je conchie les hadoken.C'est d'autant plus frustrant que dans la vie, la baffe dans la gueule, je la maîtrise plutôt bien.Reste à savoir si avec un stick arcade, je serai un peu moins ridicule...