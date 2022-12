- Monster Hunter Rise le 20 janvier 2023 sur Xbox et Playstation

Publié le Lundi 5 décembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

On étire la chasse...

Capcom a annoncé la sortie de Monster Hunter Rise sur les consoles Xbox One et Xbox Series, mais aussi via le Xbox Game Pass et sur les consoles Playstation 4 et PlayStation 5 pour le 20 janvier 2023. L’extension Sunbreak de Monster Hunter Rise arrivera à partir du printemps 2023 sur ces mêmes consoles.Pas grand-chose de plus à ajouter.Si vous voulez lire notre test du jeu, sorti sur Nintendo Switch, c'est par-ici Si vous voulez lire notre test du jeu, sorti sur PC, c'est par-là Si vous voulez lire notre test de l'extension, sortie sur PC et Nintendo Switch, c'est par-ici ou par-là