Publié le Lundi 5 décembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Dans le bureau, tout le monde m'entend crier

The Callisto Protocol est sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu se déroule sur Callisto, l'une des lunes de Jupiter, en l'an 2320. Vous incarnez un prisonnier qui tente de s'évader d'une prison de haute sécurité, tout en affrontant des horreurs qui ont envahi les lieux.Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'horreur développé par certains des créateurs de la franchise Dead Space. Nous sommes sur le test, il arrive dès que possible.En attendant, on vous remet la bande-annonce de lancement.