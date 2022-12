Idée Cadeau : Zombicide (2ème édition)

Publié le Lundi 5 décembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Jeu de plateau coopératif

Zombicide (2ème édition)



Dans Zombicide, les zombies sont contrôlés par le jeu, tandis que les joueurs endossent le rôle de Survivants qui doivent coopérer pour survivre et progresser dans un monde envahi par des morts-vivants assoiffés de sang. Trouvez des armes et du matériel pour vous battre contre les zombies à travers 25 scénarios différents reliés par une histoire de ramification, tout en choisissant votre chemin dans une ville infestée.



Zombicide Seconde Edition propose des règles affinées et simplifiées, notamment des mises à jour de la priorité des cibles pour les attaques à distance, des interactions avec les portes et la mécanique des véhicules.



Une nouvelle fonction de zone noire, une zone qui cache les zombies des attaques de survivants, a également été ajoutée. Zombicide Seconde Edition comprendra également de nouveaux composants et de nouvelles miniatures, notamment des planches en plastique et de nouveaux enfants survivants. Les joueurs pourront également utiliser leur collection existante des versions précédentes de Zombicide.













Avis : On ne présente plus Zombicide. Ou du moins, on ne devrait plus le présenter. Ce jeu de plateau avec figurines, à jouer en coop, a largement fait ses preuves. Au rythme de plusieurs scenarii, vous allez devoir survivre dans un monde post-apocalyptique où les zombies sont légion. 25 scenarii sont inclus, tous pouvant être joués au sein d'une grande campagne.Cette nouvelle édition est une mise à jour, avec de très nombreux changements, même s'ils n'impactent pas le système même du jeu. Une petite remise à niveau des armes, de certaines règles, de certains dégâts, qui viennent au final rendre le jeu plus équilibré, mais aussi plus accessible. La difficulté est légèrement revue à la baisse, ce qui permet finalement à des novices de s'y intéresser, mais de déplaira pas pour autant aux habitués du genre : il suffit de jouer avec moins de survivants pour relever le niveau du challenge. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont fans du genre, c'est LE jeu que tout le monde devrait avoir chez soi.CMONPrix généralement constaté : 109,99 €Recommandation GamAlive : 14+