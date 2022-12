- Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef est sorti sur PS4 et PS5

Publié le Lundi 5 décembre 2022 à 10:53:00 par Cedric Gasperini

La ruée vers l'ork

Développé par le studio Rogueside, à l'origine du sympathique Guns, Gore & Cannoli, Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef est un shoot en 2D, mélange de run & gun et de jeu de plateformes dans lequel vous allez incarner un ork, bien décidé à se venger de votre chef de guerre qui a pris votre Squig à cheveux préféré.Déjà sorti sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series au mois d'octobre, le jeu vient de sortir enfin sur PS4 et PS5 en Europe. Il faudra attendre le 13 décembre pour que nos cousins canadiens et nos ennemis américains y aient accès.Petite vidéo de circonstance.