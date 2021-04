(TEST) Monster Hunter Rise (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 6 avril 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Excellent, tout simplement

D'une part je n'ai pas le temps, d'autre part j'ai autre chose à foutre qu'aller emmerder des gentils monstres qui ne demandaient rien à personne avant que les humains ne viennent pourrir leur territoire et les découper en rondelles juste pour se faire des méchouis.C'est donc Arthur, fan de la saga, qui a testé le dernier Monster Hunter.Vous découvrirez dans son test qu'il a une copine, que cette dernière a vachement plus de chance que lui, et qu'il attend avec impatience le nouveau contenu du jeu pour foirer ses études dans les grandes largeurs.Youpi.