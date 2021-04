- Biphase : un jeu de plateformes 2D minimaliste gratuit sur Steam

Publié le Mardi 6 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Êtes-vous bi ?

Puzzles, sauts et plateformes composent les niveaux de Biphase, un petit jeu gratuit qui vient de sortir sur Steam . Vous y incarnez un petit personnage bipolaire, qui essaie de se retrouver et de se reconstruire dans un monde en rouge et noir, de style abstrait.Le jeu est décrit comme relativement exigeant. Il se présente également comme ayant pour but de mieux faire connaître ce trouble qui frappe de nombreuses personnes.Et même s'il y a plein de gens qui se décrivent comme bipolaires alors qu'en réalité, ils sont simplement cons, sachez qu'il s'agit quand même d'une vraie pathologie.