Falcon et le soldat de l'hiver, la critique de l'épisode 3

Publié le Lundi 5 avril 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Peut mieux faire ?

Toujours fasciné par le MCU, Sylvain garde un oeil sur la nouvelle série et un oeil sur sa boîte aux lettres : depuis qu'il a postulé pour devenir le nouveau Captain America, il espère recevoir un courrier lui annonçant que sa candidature a été retenue.En attendant, donc, il passe son temps entre visionnage des épisodes de Falcon et le soldat de l'hiver, et tant pis si on est au Printemps, et son entraînement. Il est devenu expert dans le lancer de bouclier. Mais sa mère aimerait quand même qu'il lui rende son couvercle de marmite.