- Une bande-annonce pour Space Jam : Nouvelle Ère

Publié le Lundi 5 avril 2021 à 11:00:00 par Sylvain Morgant

Nouvelle Ère mais sans Jordan

Plus ça va, plus on se demande bien ce qu'il se passe dans les locaux de la Warner... La preuve encore une fois avec la bande-annonce de Space Jam : Nouvelle Ère.Il s'agit de la suite inattendue du 1Space Jam qui, même s'il a été un succès en salles avec 230 millions de dollars au box-office mondial, reste majoritairement décrit comme un gros navet par les critiques professionnels et par les avis des spectateurs.Space Jam : Nouvelle Ère nous la joue fusion de Tron, Matrix et Ready Player One avec une bonne grosse couche de références ultra méta à la Warner vu que tout à l'air de se passer dans l'univers "Warner".Manquerait plus qu'on nous sorte que ça se passe dans les serveurs de HBO Max...Surtout que, pas encore sorti, le film est déjà entaché de plusieurs polémiques : Suite réécrite à de nombreuses reprises parce que le scénario était naze, Michael Jordan remplacé par LeBron James, un basketteur de bien moindre envergure et de moindre charisme, puis il a ensuite été décidé que Lola Bunny devait être beaucoup moins sexy parce qu'elle pouvait favoriser des pulsions zoophiles et enfin affront suprême, Pépé le Putois, l'emblème ultime de la galanterie, de la séduction et de l'amour à la Française, ridicule mais tellement amusant a été entièrement supprimé du film, à cause de quelques cris d'orfraie reprochant au gentil séducteur d'être un peu trop entreprenant… et donc de favoriser la culture du viol. Pire encore : Bill Murray n'est pas au casting.Bref, autant ado on s'était précipité pour voir le seul, vrai et unique Space Jam au ciné, autant ce coup-ci, on sera déjà content s'il est regardable.