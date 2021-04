Publié le Samedi 3 avril 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Chaud, chocolat...

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Demain c'est Pâques, vous allez vous goinfrer de chocolat, d'autant plus que la période morose vous pousse à en avaler deux fois plus que d'habitude.Bref, dimanche soir et lundi, vous êtes malade.Entre deux crises de foie, dites-nous comment vous occupez votre temps libre...