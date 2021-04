Mentions du Casino dans les bandes dessinées

Publié le Vendredi 2 avril 2021 à 17:35:30 par Exterieur

Selon Entertainment Software Associated – ESA, le marché du casino pèse en moyenne 31 milliards de Dollars par an au Canada. Un milieu en perpétuel essor. Et la tendance va naturellement s’accroître avec la flambée du secteur des jeux de casino en ligne . Mais si nous avons aujourd’hui cette croissance, c’est en partie grâce aux Bandes dessinées, encore appelées ‘‘Comics’’.Bien de casinos trouvent leur inspiration des BD, ou tout simplement des héros des Bandes dessinées. D’ailleurs, plusieurs BD ont su s’approprier l’univers des Casinos au point d’en créer des intrigues. Ce qui tend à les rapprocher de la réalité, mais surtout des joueurs.Toutefois, comment peut-on expliquer la mention du Casino dans les bandes dessinées ? Quels sont les jeux de machines à sous qui tirent leur inspiration des BD ? Mais le plus important, comment trouver un bon casino en ligne ? Voilà à quoi nous allons nous atteler dans cet article.Si certains pensent que les milieux du casino et des Bandes dessinées sont deux univers opposés, force est de constater que cette pensée est loin d’être fondée. En effet, il existe d’innombrables Comics qui ont tiré leur inspiration des jeux de casinos pour fonder leurs histoires. Dans plusieurs de ces BD, on retrouve des mentions de casinos ou de tout ce qui s’y rapporte.La BD Batman est l’illustration parfaite de ce que les casinos ont servi de source d’inspiration aux BD. Les créateurs de L’homme chauve-souris, DC Comics, ont clairement mimés l’univers du Casino. Le grand méchant Joker par exemple tire son patronyme du jeu de cartes. D’ailleurs dans l’intrigue, ce dernier est un féru des jeux de cartes. Il en est de même pour le personnage « Two-face ».Ce lien s’est par ailleurs concrétisé par la signature d’un partenariat entre DC Comics et Cryptologic, pour l’utilisation de l’image des super-héros à destination des machines à sous.Des intrigues inspirées par le monde du Casino sont nombreux, on peut en citer entre autres : Spiderman (avec le personnage « Chance »), X-men (avec le célèbre personnage « Gambit »)… Pour chacun de ces exemples, le jeu de cartes a été pour beaucoup dans la nomination des personnages.Si le milieu de la BD s’est clairement inspiré de l’univers du Casino, l’inverse l’est tout autant. Les conventions et partenariats existent entre les grands noms de la bande dessinée et des maisons de développement de jeux de casino. C’est le cas entre d’une part DC Comics, Marvel Comics et d’autre part Cryptologic, Playtech. Ces collaborations ont donné naissance à un véritable échange de procédés. C’est grâce à ce type de partenariats qu’il est possible de retrouver désormais des slots inspirés des héros de ces BD (Wonderwoman, Superman, Thor, Spiderman, Les quatre fantastiques, l’Incroyable Hulk…).Les jeux de machines à sous Marvel à cette période :• L’homme de fer• Justice League• Daredevil• X-menAujourd’hui, cette mouvance se poursuit avec des machines à sous, telles que :- Poker : Las Vegas- Tarzan Slot machine- Batman- Jurassik World- The Rift Slot machine- Halloween Slot machine- Wizard of GemsAvec l’expansion du milieu du Casino, il devient très difficile de trouver un casino en ligne fiable. Il faut pouvoir choisir entre les machines à sous parmi les plus payantes du marché, qui vous permettent d’augmenter vos chances de gains. C’est pourquoi pour vous accompagner dans votre quête, vous pouvez vous appuyer sur les commentaires et critiques d’experts du milieu. Ces observations de professionnels sont consignées dans une revue des meilleures machines à sous en ligne. Vous y trouverez des machines à sous payantes les plus crédibles du marché. Elle prend en compte la grande variété des jeux, des bonus conséquents et une excellente volatilité.Les Casinos et les Bandes dessinées ont ensemble une longue histoire. Chacun puisant son inspiration dans l’univers de l’autre, au point de posséder aujourd’hui d’innombrables similitudes. Si les BD se sont appuyées sur l’univers du Casino pour inspirer certaines de ses intrigues, les machines à sous inspirées des Comics sont très communes à ce jour.Inspirées ou pas des Bandes dessinées, les machines à sous en ligne fleurissent de plus en plus. Cela rassure les joueurs qui peuvent voir là l’opportunité de bénéficier des jeux de casino qui leur rappellent leur enfance. Il est plus facile de s’identifier à un jeu inspiré d’une bande dessinée pour certains joueurs. L’inverse est aussi remarqué dans le milieu des bandes dessinées car plusieurs dessins animés font référence aux casinos. On peut le constater dans le scénario ou à travers le nom de certains personnages.