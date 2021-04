- Earth Defense Force World Brothers : Un shoot géant en Voxel

Publié le Vendredi 2 avril 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Plein le cube

Earth Defense World Brothers a été annoncé pour une sortie le 27 mai prochain sur PS4, PC et Nintendo Switch. Le jeu, dans la lignée de la saga EDF, vous demandera de protéger la Terre d'une invasion d'insectes géants, robots et autres joyeusetés.La particularité de ce spin-off est que le jeu est entièrement en voxel.Le jeu sera proposé en solo, mais également en coop. Jusqu'à 4 joueurs pourront jouer en écran splitté sur PS4 et en LAN sur Nintendo Switch. Ou en ligne sur toutes les plateformes.