- Control : le jeu débarque sur PS One

Publié le Vendredi 2 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un poisson sympa

Le 1er avril a vu son lot de poissons habituels. C'est toujours une période chiante pour les journalistes qui ne savent du coup plus à quel communiqué de presse se vouer...Cette année, pourtant, fut une toute petite année. Sans doute les développeurs et éditeurs n'avaient-ils pas le coeur à rire.Rien de bien folichon ou de très amusant, au final. Nous en retiendrons toutefois une, sympathique et qui nous replonge dans de bien bons souvenirs, à une époque où l'on allait chez les potes pôur jouer à la console, sans la crainte de le faire tousser ensuite.Remedy a publié une vidéo de son jeu à succès Control, mais pour une version PlayStation première du nom. Un Control 1996, en quelque sorte.Et ça le fait bien !