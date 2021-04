- Nintendo Switch : plus de 190 jeux en soldes !

Publié le Jeudi 1 avril 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On se fait un petit plaisir durant cette période de merde ?

Splatoon 2 (Nintendo) est à -33 %

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled (Activision)50 %

Dragon Ball FighterZ (BANDAI NAMCO Entertainment) est à -84 %

Puyo Puyo™ Tetris® 2 (SEGA) est à -38 %

Super Mario Party (Nintendo) est à -33 %

Diablo III: Eternal Collection (Blizzard Entertainment) est à -50 %

Overwatch (Blizzard) est à -50 %

New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) est à -33 %

Mortal Kombat 11 (WB Games) est à -60 %

GRID™ Autosport (Codemasters) est à -30 %

Streets of Rage 4 (DotEmu) est à -35 %

Killer Queen Black (Liquid Bit) est à -30 %

LEGO® CITY Undercover (WB Games) est à -75 %

Terraria (505 Games) est à -50 %

Super Bomberman R (KONAMI) est à -75 %

Nidhogg 2 (Messhof) est à -60 %

Heave Ho (Devolver Digita) est à -50 %

FAST RMX (Shin'en Multimedia) est à -30 %

Dès aujourd'hui, Nintendo a décidé de mettre de nombreux jeux en soldes. Des jeux multijoueurs, à récupérer via l'eShop, et proposés jusqu'à -75% officiellement, mais dans la liste... on remarque un petit 84% qui traine. Erreur ? On le verra dès le lancement de l'oipération, dans le courant de la journée.Les Super Offres Multijoueur du Nintendo eShop débuteront le jeudi 1er avril à 15 h et se terminera le dimanche 11 avril à 23 h 59.Voici quelques-unes de ces offres :