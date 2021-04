Spirale, l'Héritage de SAW, une bande-annonce tranchante

Publié le Jeudi 1 avril 2021 à 10:00:00 par Sylvain Morgant

Ouverture du rayon charcuterie

Dans le but évident de continuer une franchise périclitante suivie uniquement par des pervers adeptes de torture, SAW s'offre un nouvel épisode.D'après une idée de Chris Rock, Spirale, l'Héritage de SAW verra donc un jeune flic qui a forcément dû faire un truc louche face à un nouveau tueur qui soumet ses victimes à tout un tas de trucs débiles et monstrueux pour les corriger parce qu'ils ont été vilains.Bref, comme d'habitude avec SAW, c'est une version gore du père fouettard.Prochainement au cinéma avec Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella et tout un tas d'acteurs et d'actrices qui finiront avec des morceaux en moins.