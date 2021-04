Aircraft Carrier Survival : un jeu de survie innovant

Publié le Jeudi 1 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Plouf

On connaissait les jeux de gestion et survie dans lesquels vous deviez faire attention à un groupe de survivants dans un monde post-apocalyptique... des jeux dans lesquels vous gérez leur habitat, leur bien-être... et devez faire face aux dangers extérieurs.Aircraft Carrier Survival transpose tout ça dans un porte-avion, avec la gestion de l'équipage, le choix des équipements, le choix des bonnes personnes pour remplir les missions... et bien entendu, les dangers liés aux attaques de la flotte ennemie...Le jeu sort prochainement sur PC, via Steam , le prologue est accessible gratuitement dès à présent.