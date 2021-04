- SnowRunner arrive le 18 mai sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 31 mars 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Toujours de boue

Suite de Spintires : MudRunner, SnowRunner vous propose de vous la jouer "Convoi de l'extrême" en traversant, au volant de 40 véhicules différents, 3 régions du globe pour remplir diverses missions.Livraisons de marchandises, tests de robustesse et de résistence, mais aussi d'intelligence, vos qualités de conducteur d'engins spéciaux vont être mis à rude épreuve sur des pistes complètement délirantes pleines de boue, de neige, d'eau, de sable....Nous avions testé le jeu lors de sa sortie sur PC, Xbox One et PS4. Sachez qu'il arrive le 18 mai sur Nintendo Switch.