Demon Skin se trouve une date de sortie

Publié le Mercredi 31 mars 2021 à 09:00:00 par Vincent Cordovado

Dans la peau d'un démon

Le studio de développement Ludus Future et l'éditeur russe Buka Entertainment viennent de dévoiler la date de sortie de leur Demon Skin.



Leur prochain bébé sortira donc le 13 avril prochain sur PC, via Steam, et débarquera un peu plus tard dans le courant de l'année sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.



Demon Skin est un hack'n'slash qui nous plonge dans un univers de dark fantasy. A la croisée de Mirror of Fate pour son sidescrolling et Darks Souls pour la difficulté, le titre nous permettra d'incarner the Wanderer (le vagabond, en français) qui devra combattre des hordes de démons ainsi que leurs maîtres.



Et a priori, on devrait en chier.