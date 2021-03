(TEST) Two Point Hospital Jumbo Edition (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 30 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est grave docteur ?

Steven a décidé de faire des études de médecines. Ce proche de Vincent a tout lu Doctissimo. Ou du moins le forum. Du coup, il connaît toutes les maladies et tous les remèdes. Enfin, toutes les maladies que les gens pensent avoir et tous les remèdes que d'autres gens leur donnent, persuadés qu'ils ont une efficacité hors du commun mais que ces salauds de labos pharmaceutiques ignorent pour faire encore et toujours plus de pognon.Bon.Steven a été recalé dès la première année, avec un impressionnant 0,25 sur 20 de moyenne générale.Du coup, il se retrouve à tester un jeu de médecine. C'est déjà ça.