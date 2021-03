Publié le Mardi 30 mars 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Paix à son âme

Martha est morte. Et nous en sommes particulièrement désolés. Enfin, vous, surtout. Développé par le studio LKA, Martha is Dead est un thriller psychologique. Le jeu est prévu pour cette année sur PC, PlayStation et Xbox.Alternant entre paysages lumineux et scènes d'horreur, la bande-annonce du jeu vous met dans l'ambiance...Il faudra, on suppose, découvrir quelles horreurs se cachent derrière la mort de Martha.