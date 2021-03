Astria Ascending : un nouveau JRPG par des développeurs de Final Fantasy

Publié le Mardi 30 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Classique ?

Astria Ascending est un nouveau JRPG développé par Artisan Studios et créé en collaboration avec des développeurs de la série Final Fantasy.Il est prévu sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, ainsi que sur Xbox Series X/S, Xbox One et Xbox Game Pass en 2021.Vous allez prendre le contrôle de demi-dieux, dirigeant un groupe de 8 héros dont le but est de veiller sur l'équilibre du monde, alors que le chaos menace. Plus de 30h de jeu, 5 villes et 25 donjons sont prévus. Les combats seront au tour par tour, comme il se doit...La musique est composée par Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Vagrant Story), le scénario est co-écrit par Kazushige Nojima (Final Fantasy X, Final Fantasy VII Remake) et le design est signé CyDesignation, en particulier Akihiko Yoshida (Bravely Default, Final Fantasy Tactics) et Hideo Minaba (Final Fantasy IX, Granblue Fantasy).