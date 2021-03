Heat and Run, un nouveau MOBA shooter 2D

Publié le Mardi 30 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dans ta gueule

Développé par Damnatio Games, le jeu Heat and Run est présenté comme un shooter MOBA en 2D, prévu sur PC. Il vous envoie sur l'île de Navadran, où l’Empire et le Royaume se déchirent en guerres incessantes.12 héros s'affrontent, équipés chacun d'une des 30 reliques qui leur confère un pouvoir spécial. A vous de choisir l'un et l'autre. Ou du moins, une équipe de 4 héros, chacun doté d'un pouvoir.Ce jeu mullti en arène s'offre une alpha. Pour s'y inscrire, c'est ici que ça se passe