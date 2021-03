Falcon et le soldat de l'hiver, la critique de l'épisode 2

Publié le Lundi 29 mars 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une suite qui le fait bien

Notre spécialiste ciné et séries TV poursuit le visionnage de la nouvelle série Marvel sur Disney + : Faucon and the Winter Solider. Ou Falcon et le Soldat de l'Hiver. Enfin y'a du franglais dans le titre.En fait, de spécialiste, Sylvain est surtout une bonne grosse feignasse qui refuse de lever son cul de son canapé ou de son fauteuil de ciné, et qui enchaîne les projections pour fuir son existence soumise au totalitarisme de son chat.Bref. Sylvain a vu l'épisode 2, et il nous en parle.