- Cris Tales présente ses personnages en vidéo

Publié le Lundi 29 mars 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Dont une grenouille...

On vous en a déjà parlé à moultes reprises... Cris Tales est un JRPG classique où vous traversez les époques avec vos pouvoirs afin de défendre le royaume de Crystallis de l'Impératrice de Sainte Clarity, la grande méchante du jeu.Initialement prévu pour fin 2020 mais repoussé à juillet 2021, Cris Tales s'offre une nouvelle bande-annonce pour présenter ses personnages.Outre Crisbell, l'héroïne, vous croiserez le chemin de Willhelm, Chrisopher, Zas et JKR-721. Et même de Matias, une grenouille parlante...