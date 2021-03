- The Suicide Squad par James Gunn s'offre une bande-annonce pleine de sang, de cul et d'étoiles de mer

Publié le Lundi 29 mars 2021 à 10:15:00 par Sylvain Morgant

Les Criminels de la Galaxie

Changeant de crèmerie le temps d'un film, James Gunn troque les délirants Gardiens de la Galaxie pour la Suicide Squad.Le but avoué de la Warner étant de faire oublier le premier volet totalement foireux, il a donc été demandé au réalisateur de faire tout comme chez la concurrence, mais avec des gros tarés de tueurs de masse.Des gros tarés de tueurs de masse qui devront lutter contre Starro sur l'ile de Corto Maltese.Et si vous vous demandez qui est Starro ou que vous pensez que je viens de vous spoiler le film, je vous demanderais d'ouvrir les yeux : la grosse étoile de mer bleue et rose de l'espace est en gros sur l'affiche et à la toute fin de la bande-annonce.Prochainement au cinéma.