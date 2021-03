- Epic Chef annoncé sur consoles

Publié le Lundi 29 mars 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tout le monde va pouvoir y jouer

Développé par Infinigon Games et édité par Team 17, Epic Chef était initialement prévu pour l'année dernière mais sortira finalement dans le courant de cette année. Prévu sur PC, il vient aussi d'être annoncé sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Le jeu vous met dans la peau de Zest, un nouveaui venu dans la ville d'Ambrosia. Le but va être de devenir le meilleur Chef. Le meilleur cuisinier de la ville.Il va falloir récolter et trouver un maximum d'ingrédients et tenter de réaliser une des centaines de recettes disponibles dans le jeu. Des juges donneront alors des notes à vos plats et vous gagnerez des prix.